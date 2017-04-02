أجلت الدائرة الأولى جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، نظر دعوى الفنان عمرو دياب، الذى يتهم فيها 7 مواقع إلكترونية، بينها الكيان الصهيونى ى باسم “فرفش”، بإذاعة بعض ألبوماته عبر الإنترنت دون الحصول على إذن منه، لجلسة 6 مايو المقبل، لورود الإعلان.

كان الفنان عمرو دياب، أقام دعوى منذ سنوات، دعوى قضائية اتهم فيها بعض المواقع الإلكترونية المتخصصة فى تحميل النغمات والألبومات عبر شبكة الإنترنت، ببث وإذاعة أحد ألبوماته “الليلة دى” دون الحصول على إذن أو تفويض منه.

المصدر : مصر ناين