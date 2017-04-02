كرم الشيخ محمد العجمى، وكيل أوقاف الإسكندرية، طلاب المركز الثقافى الإسلامى بالأسكندرية وذلك بمناسبة قرب انتهاء السنة الدراسى الحالى وتخرج طلبة السنة الثانية بالمعهد للسنة الدراسى 2016/2017 ، كما قام فضيلته بتكريم بعض السنةلين بالمركز الثقافى الإسلامى لتفانيهم فى العمل.

جاء ذلك بحضورالدكتورعبد الرحمن نصار وكيل المديرية وإيهاب البهى مدير المركز الثقافى الإسلامى بالإسكندرية وأشرف سعيد عبد الجليل عضو مجلس إدارة النقابة السنةة للسنةلين بالمديرية.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندريةن فى بيان اليوم، على حرص الوزارة الشديد على تكريم طلاب المركز الثقافى الإسلامى بالإسكندرية تشجيعا لهم على مابذلوه من جهدا مشكور طوال فترة الدراسة بالمعهد وحرصهم الشديد على تلقى العلم على أيدى الأساتذة والمتخصصين من كلية الأزهر الشريف الى أن يكونوا سفراء للإسلام فى كل مكان،يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وينشرون صحيح الإسلام وفى منتصف يته واعتداله ومواجهة المتشددين وأصحاب الأفكار المتطرفة.

كما أكد للدارسين أن الدعوة إلى الله شرف لكل مسلم ومسلمة بواجب أن تكون خالصة لوجه الله وأن يكون الداعية متجردا من الهوى وأن يكون مطلعا وملما بالأمور الفقهية وسيرة سبدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

