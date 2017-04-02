دخل الثنائى عادل المأمور وأسامة عبد الكريم، دائرة المرشحين لتولى منصب مدرب حراس المرمى بنادى الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، رحيل الجهاز الفنى لفريق الكرة بالكامل، عقب الخسارة أمام سموحة بهدفين نظيفين فى الأسبوع الـ23 للدورى.

ويعقد مرتضى منصور جلسة مع الثلاثى عبد الحليم على مدير الكرة، ومحمد صلاح المدرب السنة، وعلاء عبد الغنى المدرب، لوضع استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة.

كما يكشف نادى الزمالك عن مدير إدارى جديد، خلفا لحمادة أنور ولا يزال هناك مفاضلة بين العديد من الأسماء.

المصدر : مصر ناين