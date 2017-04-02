“ضنايا بيموت قدام عينيا ومش قادرة أعمل حاجة.. المستشفيات رافضة تقبل ابنى وتعالجه، وأنا لا حول لى ولا قوة.. حد يدلنى على طريق الدكتور مجدي يعقوب”.. بهذه الكلمات بدأت “دعاء شكرى” 32 سنةًا، ربة منزل من قرية “الأخيوة” الشوفة لمركز الحسينية بالشرقية، تروى مأساتها لـ”اليوم السابع”.

وتقول دعاء:”رزقت بثلاثة أولاد؛ يوسف فى الصف الأول الإعدادى، وعمر فى الصف الرابع الابتدائى، ومحمد، عمره سنةين و9 شهور،آخر العنقود.. كان بيلعب مع العيال فى الشارع وفجأة لقيته راجع ينهج وبيموت قدام عينى، ولما عرفت كدا جريت على الدكاترة”.

وتضيف الأم المكلومة: “الدكتور لما شاف محمد، اصدر لى إنه عنده ثقب فى القلب، وفيه شريانين مش فى مكانهم، ابنك محتاج عملية فورًا”، تتنهد قبل أن تشوف “لفيت بالواد على المستشفيات ومحدش رضى يستقبله ويساعدنى.. بالله عليكم اللى يعرف حكايتى يساعدنى أوصل للدكتور مجدى يعقوب، بيقولوا عليه رجل طيب وبيحب الخير وهيساعدنى ويكون سبب.. ربنا يجعل الشفا على إيده”.

للتواصل مع الحالة على الرقم 01021453262

المصدر : مصر ناين