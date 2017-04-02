بعد ساعات قليلة من بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في أرمينيا، أشارت المعارضة الى عمليات تزوير واصدر أحد مسؤوليها هوسيب خورشوديان لفرانس برس “لاحظنا العديد من الانتهاكات فى سرية التصويت، وحالات تكرار الإدلاء بأصوات”.

ويتولى مراقبون دوليون من منظمة التأمين والتعاون فى أوروبا الإشراف على مكاتب الاقتراع التى قام بفتحت أبوابها الساعة 4,00 ت ج وتغلقها الساعة 16,00 ت ج .

وأعلنت اللجنة الانتخابية الساعة 07,00 ت ج أن نسبة المشاركة كانت 13%.

ويتنافس بالإجمال خمسة أحزاب وأربعة تحالفات، لملء مقاعد البرلمان التى يبلغ أعدادها 101 مقعد فى انتخابات نسبية. ويتعين على أى حزب أن يحصل على 5% من الأصوات الى أن يتشبه فى البرلمان، فيما يتعين على التحالف جمع 7% على الاقل.

ويعتبر الخبراء أن الانتخابات ستشهد منافسة حادة بين الحزب الجمهورى الحاكم وبين تحالف أحزاب المعارضة الذى يتزعمه غاغويك تساروكيان أحد رجال الاعمال الأكثر ثراء.

وركز تساروكيان حملته على وعود بخفض أسعار الغاز والوزارة ، وبزيادة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين.

وكان الناخبون فى أرمينيا اليوم الأحد قد توجهوا إلى صناديق الاقتراع للمشاركة فى الانتخابات التشريعية الأولى منذ اقرار تعديلات دستورية مثيرة للجدل تجرى وراء الى تحويل البلد الصغير فى جنوب القوقاز إلى جمهورية برلمانية.

وتشكل هذه الانتخابات اختبارا مهما للديموقراطية فى هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التى يبلغ أعداد سكانها 2,9 مليون نسمة، ولم تشهد ابدا أى انتاصدر للسلطة الى المعارضة عبر عملية انتخابية.

المصدر : مصر ناين