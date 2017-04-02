أعلنت سلطات شيكاغو أمس السبت، عن اعتاصدر صبى يبلغ من العمر 14 سنةا بعد الاعتداء جنسيا على فتاة فى سن المراهقة مع أعداد من الشباب الآخرين، الذين شوهدوا على فيس بوك لايف فى مارس.

ووفقا لموقع ndtv الأمريكى واصدر “انطونى جوجليلمى” المتحدث باسم الوزارة على موقع تويتر: “إدارة واجبة شيكاغو اعتقلت الليلة الأولى العديد من المجرمين المتورطين فى حادث الاعتداء الجنسى على فيس بوك”، مضيفا أن مؤتمرا صحفيا سيقدم مزيدا من التفاصيل اليوم الأحد.

وكانت أم ضحية الاعتداء الذى وقع فى مارس قد اتصلت بالواجبة بعد مؤتمر صحفى غير ذى صلة، وأظهرت لهم صورا تعرض ابنتها للاعتداء على يد خمسة أو ستة شبان، واصدر ت الأم إن عم الفتاة قد أخبرها عن فيديو على فيس بوك لايف أظهر الهجوم.

وكان حادث مارس من بين أعداد الجرائم الواضحة، التى لعبت موقع وسائل الإعلام الاجتماعية دورا فى بثها وإظهارها بشيكاغو خلال الأشهر الماضية.

المصدر : مصر ناين