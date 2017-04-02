قررت نيابة السويس، بإشراف المحامى السنة لنيابات السويس، تجديد حبس “أ. ع” مدير سنة مساعد بشركة بترول فى السويس لمدة 15 يوما، لا تهامة بتلقى رشوة مالية من مواطنين بزعم توظيفهم بالشركات الشوفة للهيئة السنةة للبترول.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، أن المتهم كون شبكة من أجل الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرته على تعيينهم بالشركات البترولية، وأنه يوجد مساعد له فى هذه الشبكة يدعى “رضا” كان يعتمد عليه فى تحصيل الرشوة المالية من المواطنين الذين يرغبون فى تعيين أبنائهم بالشركات البترولية.

وأكدت التحقيقات أن المتهم حصل خلال الفترة الماضية على رشاوى مالية من 25 شخصا، لتعيين رجال وسيدات بالشركات البترولية، وكان يحصل من كل شخص على مبلغ مالى يتراوح بين 80 ألفا و120 ألف جنيه.

وكان مكتب الرقابة الإدارية بالسويس، بإشراف اللواء باسم السبكى، أجرى تحريات موسعة كشفت قيام موظفين بالشركة بتقاضى رشوة بزعم تعيين مواطنين، ونجح رجال الرقابة الإدارية فى القبض على المدير السنة بالشركة فى سرية تامة، كما ضبطت وثيقهات خاصة بالقضية.

المصدر : مصر ناين