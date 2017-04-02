التقىالباشمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الاثنين، الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور محمد البيومى، عميد كلية أصول الدين بكلية الزقازيق، بمقر وزارة الشباب والرياضة.

وتناول اللقاء مشوفة المشروعات المختلفة وأعمال تطوير البنية الرياضية فى كلية أصول الدين بكلية الأزهر والتى تم تنفيذها خلال الفترة الحالية، وتتضمن إنشاء 2 ملعب لكرة القدم بالنجيل صناعى والأضواء الكاشفة والأسوار، بالإضافة إلى تطوير المبنى الإدرى، إضافة إلى البدء فى إنشاء ملعب إكريليك جديد متأعداد الأغراض بالكلية وصالة للجمانيزيوم.







المصدر : مصر ناين