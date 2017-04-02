كذبت وزارة الداخلية ما بثته بعض المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية وأعداد من مواقع التواصل الاجتماعى بشأن العثور على عبوة بدائية الصنع أمام كلية التجارة كلية طنطا صباح اليوم الأحد الموافق 2 الجارى وتمكن المؤسسات التأمينية من التسنةل معها وتفكيكها .

وأكدت الوزارة عدم صحة ما تم بثه من أخبار وأن حقيقة الواقعة تتشبه فى تلقى المؤسسات التأمينية بلاغ من أحد المواطنين بتواجد جسم غريب أمام كلية التجارة كلية طنطا بدائرة قسم ثان طنطا، وبالانتاصدر والفحص تبين سلبية البلاغ وأن الجسم عبارة عن “كيس بلاستيك” بداخله بعض المخلفات الطبية .

وأهابت وزارة الداخلية بكل وسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة فيما يتم نشره من أخبار، وخاصةً فى ظل الأحداث الراهنة التى تموج بها الساحة إعلاءً للمصلحة القومية.

المصدر : مصر ناين