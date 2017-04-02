كشف حملة الرقابة الإدارية على مؤسسة البنات بمدينة دمياط عدم توافر وسائل الصحة والسلامة المهنية وعدم توافر طفايات حريق بالمؤسسة وكذلك عدم توافر شهادات صحية مع السنةلين بالمطعم وكذلك عدم توافر غرفة للكشف الصحى او غرفة عزل للمرضى، بالإضافة لعدم توافر ملف صحى لنزلاء المؤسسة.

كانت الرقابة الإدارية بدمياط قد شنت حملة موسعة صباح اليوم الأحد على مؤسسة البنات بدمياط ضمت حملة لتفقد دور رعاية الأطفال وقامت اللجنة المشكلة من عضو الرقابة الإدارية وطبيب ولجنة من الشئون الاجتماعية بفحص مكونات المبنى والمخازن وملفات الرعاية الصحية للأطفال ورواد المؤسسة، وأعدادهم 29 نزيلا ونزيلة، كما تم فحص المطبخ ودور الحضانة.

وتبين وجود شروخ بالمبانى، وأكد مجلس إدارة المؤسسة أن المبنى صدر له قرار إزالة ثم تم انتداب لجنة هندسية متخصصة لفحصه، وتبين أنه يقبل الترميم إلا أن مجلس مدينة دمياط تقاعس عن منح المؤسسة تصريح ترميم.



– عضو الرقابة يفحص تاريخ الصلاحية



عضو الرقابة يعاين مخازن الغذاء

المصدر : مصر ناين