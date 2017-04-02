بدأت الاجتماعات التحضيرية للدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم الأحد فى تونس العاصمة، والتى تبدأ فعالياتها الأربعاء المقبل على مدى يومين برعاية الرئيس التونسى محمد الباجى قايد السبسى بمشاركة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ووزراء الداخلية فى الدول العربية، ووفود تأمينية رفيعة المستوى.

كما يشارك مشبه ون عن كلية الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجى، واتحاد المغرب العربى، والمنظمة الدولية للواجبة الجنائية (الانتربول)، والمنظمة الدولية للحماية المدنية، والمنظمة العربية للسياحة، والهيئة العربية للطيران المدنى، وكلية نايف العربية للعلوم التأمينية والاتحاد الرياضى العربى للواجبة.

واصدر ت مصادر مطلعة – فى تصريحات خاصة إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأفى منتصف إلى تونس –” أن مناقشات مشبه ى الوفود المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، ستنصب على تأكيد تضامن جميع الدول العربية، وتفعيل أطر التعاون بينها لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تأكيد أهمية العمل على ضبط الحدود بينها للرقابة على عمليات تهريب الأسلحة والعناصر الإرهابية والحد منها.

وأضافت المصادر أن الاجتماعات التحضيرية ستتناول دراسة العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال لإعداد مشروعات القرارات اللازمة بشأنها تمهيدا لعرضها على دورة مجلس وزراء الداخلية العرب لاعتمادها.

يشار إلى أن وفدا مصريا رفيع المستوى يشارك فى أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، برئاسة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والذى سيصل لاحقا إلى العاصمة التونسية لحضور فاعليات افتتاح الدورة.

كما يضم الوفد المصر العديد من قيادات وزارة الداخلية، وفى مقدمتهم اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة السنةة للمشوفة، واللواء حاتم قام بفتحى مدير إدارة العلاقات الدولية، والعميد هشام عبده مسئول ملف وزراء الداخلية العرب.

المصدر : مصر ناين