كشفت تسريبات جديدة عن جرى وراء شركة أبل لاستخدام تقنية تعرف بـTrue Tone فى شاشات هواتف أيفون المقبلة، التى سيتم إطلاقها خلال السنة الجارى بما فى ذلك أيفون 7s و7s Plus و8، وذلك لتوفير ميزة مشابهة لما يحدث مع شاشة جهاز آيباد برو 9.7 بوصة، والتى تقوم بتعديل الألوان حسب البيئة المحيطة.

ووفقا لما نشره موقع MacRumors الأمريكى، فتتيح تقنية الألوان True Tone بشاشات المؤسسات الذكية معرفة الطقس المحيط سواء كان مشمس أو غائم أو هناك إضاءة صناعية، ثم تقوم بتعديل حرارة ألوان الشاشة للتناسب مع هذا الطقس لتبدو بشكل أفضل، ولا تتوافر هذه التقنية فى الوقت الحالى إلا فى جهاز آيباد برو 9.7 بوصة، ومن المنتظر أن تطرحها الشركة فى نسخة أيباد برو 12.9 بوصة، إضافة إلى هواتف أيفون وفقا للتسريبات.

ومع هذه التقنية الجديدة، فعند استخدام الهاتف تحت ضوء ساطع كضوء الشمس، فإن ألوان الشاشة سترتفع حرارتها، فى حين أنه عند استخدامها فى إضاءة خفيفة، ستكون حرارة الألوان أكثر اعتدالا، وقد لجأت أبل للاستعانة بمستشعر إضاءة جديدة تطوره شركة AMS الأسترالية المتخصصة فى صناعة أشباه الموصلات، وستكون تكلفته على الشركة حوالى 1 دولار، بدلا من 60 سنت قيمة المستشعر السابق.

المصدر : مصر ناين