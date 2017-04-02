وصل محمد صلاح المدرب السنة الجديد لنادى الزمالك، وعلاء عبد الغنى المدرب، إلى مقر القلعة البيضاء، منذ قليل، استعداداً لعقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادى، ووضع خريطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، رحيل الجهاز الفنى لفريق الكرة بالكامل، عقب الخسارة أمام سموحة بهدفين نظيفين فى الأسبوع الـ 23 للدورى.

ويعقد مرتضى منصور جلسة مع الثلاثى عبد الحليم على مدير الكرة، ومحمد صلاح المدرب السنة، وعلاء عبد الغنى المدرب، لوضع استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة.

كما يكشف نادى الزمالك عن مدير إدارى جديد خلفاً لحمادة أنور، ولا تزال هناك مفاضلة بين العديد من الأسماء.

وكان استقبال محمد صلاح وعلاء عبد الغنى فى مقر الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى، والمشرف السنة على فريق الكرة.

المصدر : مصر ناين