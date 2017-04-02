استند باسم وهبة، دفاع صاحب كافية ” كيف” اسامة النجار، علي تناقض أقوال الشهود والتحريات في واقعة احتجاز زبائن كافيه مصر الجديدة الذي أسفر عن مصرع الشاب محمود بيومي، وطلب استدعاء مظهر شاهين لسماع شهادته لأنه تزامن وجوده خلال الحادث.

جاء ذلك خلال عقد محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم على حبس صاحب كافيه مصر الجديدة سنةين.

وأشار الدفاع إلى أن المتهم ضمن أحد المساهمين فى شركة تمتلك مجموعه كافيهات” كييف”، وليس مالكها.

المصدر : مصر ناين