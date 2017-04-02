اصدر الملحن محمد رحيم لـ”اليوم السابع”، إن تكريمه فى مهرجان “ملتقى أولادنا” برعاية رئيس الجمهورية، يهديه إلى والدته الحبيبة إكرام العاصى، حيث يتزامن التكريم مع موعد ذكراها السنوية، وأضاف رحيم أن أى نجاح حققه ومازال يحققه فهو بعد ربنا يعود إلى دعوات والدته ورضاها عنه، وأيضا دعمها اللامحدود لموهبته منذ الصغر.

محمد رحيم قدم أغنية “طوق النجاة” وهى أغنية لذوى الاحتياجات الخاصة تم الإشراف عليها من قبل منظمة الأمم المتحدة والدكتورة سهير عبد القادر، وشارك فى تقديم الأغنية مجموعة من الأطفال إلى جانب مجموعة أخرى من النجوم، وتم إطلاقها ضمن إحتفالية “ملتقى أولادنا”.

يُذكر أن رحيم تم تكريمه ومنحه مؤخرا جائزة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من مهرجان الأمم المتحدة للفنون، وتسلم الجائزة من عصمت ابنة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الذى توجه لها بالشكر، كما توجه بالشكر للدكتور نبيل رزق رئيس المهرجان على اختياره لتسلم الجائزة.



تكريم محمد رحيم

المصدر : مصر ناين