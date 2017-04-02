تمكنت قوة تأمينية بأسوان اليوم من ضبط أسماك مهربة من بحيرة ناصر بحوزة سائق تم التحفظ على المضبوطات والمتهم تمهيدا للعرض على النيابة للتحقيق.

تلقت المؤسسات التأمينية بأسوان إخطارا بتمكن الملازم أول محمد عبد الحي الضابط بقسم واجبة أول أسوان والمعين خدمة كمين أبو سمبل من ضبط المدعو ” ر. ب”- 39 سنة سائق بوزارة الوزارة حال قيادته الأتوبيس الشوف للمصلحة التي يعمل بها وبحوزته كمية من الأسماك المهربة من بحيرة ناصر في فترة غلق البحيرة تزن 795 كيلو جرام، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4670 لسنة 2017 م جنح قسم أول أسوان، وجار العرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين