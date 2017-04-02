أمرت نيابة الإسماعيلية بحبس عاطل أربعة أيام بدءًا من اليوم علي ذمة التحقيق معه في اتهامه بالاتجار بالسلاح بالمدينة.

وألقت قوة من قسم ثان الإسماعيلية ترأسها النقيب أحمد جمال معاون مباحث القسم ، علي أحمد م أ ( 37 سنة ، عاطل)، في كمين أعد له بمنطقة البلابسة وضبط معه سلاح آلي ومسدس.

وكانت معلومات قد توفرت لمباحث القسم التى يترأسها المقدم محمد جميل، بتردد شخص علي مناطق بالإسماعيلية لبيع أسلحة، وأخطر بها اللواء عصام سعد مدير تأمين الإسماعيلية واللواء إبراهيم سلامة مدير إدارة الكشف الجنائي بالمديرية لتتبع المتهم والقبض عليه.

واصدر مصدر بقسم الواجبة، إن قوة من القسم أعدت أكمنة متحركة لضبطه، ورصدت تحركه بمنطقة البلابسة وألقي القبض عليه، وبحوزته بندقية آلية روسية الصنع ، و مسدس عيار8.5، وطلقات نارية.

وأضاف المصدر إن مباحث اقسم تحفظت علي المتهم وأحالته للنيابة للتحقيق.

المصدر : مصر ناين