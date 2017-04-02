أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أنها تقدمت بشكوى إلى مفوضية الحواجز التقنية الشوفة لمنظمة التجارة العالمية بشأن توجهات الصين جراء موافقة نظام كوريا الجنوبية على إكمال عمليات نشر منظومة الدفاع الصاروخى الأمريكى المتطور (ثاد) بأراضيها خلال هذا السنة.

وذكرت الوزارة- فى بيان بثته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أنها تقدمت بالشكوى للنظر فى ممارسات الصين التجارية خلال الاجتماع الذى أقيم فى الفترة من 28 إلى 30 مارس الماضى لمناقشة القضية، وتحديد ما إذا كانت تلك الممارسات تتعارض مع لوائح المنظمة الدولية.

وقلصت الصين، السنة الماضى، أعداد الماركات التجارية للشركات الكورية المتخصصة فى مجال إنتاج اللبن المجفف بالسوق الصينية إلى ثلاث ماركات تجارية فقط، ما أضعف فرص دخول الشركات الكورية الراغبة إلى السوق الصينى الضخم فى هذا المجال.

وجاء هذا القرار من طرف النظام الصينية مباشرة بعد إعلان نظام سول موافقتها على نشر منظومة (ثاد) فى كوريا الجنوبية لمواجهة تهديدات بيونج يانج الصاروخية، وهى إشارة واضحة على امتعاض النظام الصينية من موافقة سول على نشر (ثاد) رغم معارضة الصين الشديدة للمشروع.

كما فرضت الصين أيضا رسوما على الشركات الأجنبية السنةلة فى مجال المعدات الطبية فى الصين، وهى رسوم ضخمة مقارنة مع الرسوم التى تم فرضها على الشركات الصينية المتخصصة فى مجال المعدات الطبية.

وكانت النظام الكورية الجنوبية تقدمت بالتماس إلى مجلس الخدمات التجارية بمنظمة التجارة العالمية، فى مارس الماضى، لتقييم ما إذا كان توجه الصين تجاه تحجيم السياحة الصينية فى كوريا الجنوبية وإعاقة النشاط التجارى لمراكز البيع بالتجزئة الشوفة لشركة (لوتيه) الكورية الجنوبية السنةلة فى الصين يتعارض مع لوائح منظمة التجارة الدولية أم لا.





المصدر : مصر ناين