أكد مصدر بفريق الخبراء بالمركز الليبى لإزالة الألغام ومخلفات الحرب بمدينة سرت، أنه تم انتشال أعدادً من الألغام والمخلفات الحربية غير المتفجرة من أحد منازل الحى السكنى الأول بمدينة سرت .

وأضاف المصدر لـ«بوابة الفى منتصف » اليوم الأحد، أنهم عثروا على صاروخ ولغمين، مشيرًا إلى أن فريق الخبراء بمركز عمليات الكشف والتمشيط عن الألغام والمفخخات والجثث يواصل عمله فى المدينة وإلى الانتهاء من تمشيط كافة المنازل.

وأشار المصدر إلى عملية إتلاف قريبة لكميات أخرى من المخلفات الحربية تقدر بأكثر من طن ونصف الطن.





المصدر : مصر ناين