تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من القبض على “جمعة ع م” 53 سنة، عاطل، وشهرته “جمعة العميرى”، مقيم بالمنطقة الجبلية المتاخمة للعين السخنة دائرة قسم واجبة القطامية، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من دائرة قسم واجبة القطامية، مكانا لتجارته غير المشروعة.

وباستهدافه تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من ضبطه أثناء تواجده بالمنطقة الجبلية بالقطامية، وبحوزته كمية من الأفيون المخدر وزنت 1.250 كيلو، ومبلغ 130 جنيها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين