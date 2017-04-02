تحتفل كلية الدول العربية، بكره الاثنين، بـ “يوم المخطوط العربى”، ويأتى احتفال كلية الدول العربية بهذا اليوم فى إطار الأهمية البالغة التى توليها الكلية للحفاظ على التراث العربى، وحرصا منها على حماية التراث المخطوط للأمة العربية الذى كان به بناء الحضارة العربية.

وتنظم الأمانة السنةة لكلية الدول العربية “يوم المخطوط العربى” لأول مرة هذا السنة بالتنسيق مع معهد المخطوطات العربية تحت شعار “التراث فى وقت المخاطر”، وذلك للتنبيه إلى خطورة الوضع الذى يعيشه التراث العربى المخطوط الذى بات مستهدفا فى ظل الحروب والنزاعات القائمة، وضرورة نشر رسالة الوعى التراثى العربى والتعريف بإنجازات الحضارة العربية.

ويقام الاحتفال تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين السنة لكلية الدول العربية، والدكتور عبد الله محارب المدير السنة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بحضور لفيف من الشخصيات الرسمية والسنةة.

وسيقام على هامش الاحتفال أعداد من المعارض الفنية عن المخطوطات المهددة، وأدوات صناعة المخطوط وكيفية صونه والمحافظة عليه. كما سيتم تكريم الشخصيات والمؤسسات العربية الفاعلة فى مجال التراث المخطوط والحفاظ عليه وصيانته.