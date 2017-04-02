أجرى اللواء زكى صلاح مساعد وزير الداخلية لتأمين بورسعيد، اليوم الأحد، جولة تفقدية على الحالة التأمينية للخدمات والتمركزات للوقوف على مدى جاهزيتها، وتوعية الضباط والقوات بالظروف التأمينية الراهنة، وخاصة بعد حادث أمس الإرهابى بمدينة طنطا.

وشدد مدير تأمين بورسعيد على ضرورة التعقيم المستمر لمناطق الحرم التأمين للمنشآت الواجبية والحيوية الهامة.

وجاء مرور اللواء زكى صلاح المفاجئ على خدمات تأمين “مجمع محاكم بورسعيد – الكنيسة الكاتدرائية – كمين المعاهدة – منطقة شادر عزام جنوب بورسعيد – قسم واجبة الجنوب”.



جانب من جولة مدير التأمين



مدير التأمين يتفقد خدمات تأمين مجمع المحاكم



مدير تأمين بورسعيد يشوف الحالة التأمينية

المصدر : مصر ناين