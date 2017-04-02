قرر اتحاد الكاراتيه، برئاسة أيمن عبد الحميد، اختيار مصطفي فكرى عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الإعلامية، لرئاسة بعثة المنتخب القومى المصرى للكاراتيه فى كل من المعسكرات والبطولات التى تقام بتونس والمغرب.

ويتكون الجهاز الفنى والإدارى للبعثة من كل من سيد مصطفى إبراهيم إدارى، محمد إبراهيم سالم مدرب كوميتيه، خالد فضل على مدرب كوميتيه، واللاعبون هم، رضوى سيد، ياسمين حمدى، وهدى نبيل، وندى سيد، آية صلاح، شيراز هشام، فريال أشرف، يارا محمد كامل، مالك جمعة، على محمد الصاوى، محمد الكتبى، أحمد سعيد الأصفر، يوسف محمد قام بفتحى، عبد الله ممدوح حنفى، أحمد رجب، وعلى أحمد على.

من جهته اصدر رئيس البعثة المصرية، إن المعسكر سيقام خلال الفترة من 3 الى أن 13 أبريل بتونس، بينما بطولة الدورى العالمى بالمغرب فى الفترة من 13 إلى 17 من نفس الشهر.

وتأتى مشاركة الكاراتيه بالمعسكر والبطولة استعدادا لدورة التضامن الإسلامى بأذربيجان مايو المقبل.

المصدر : مصر ناين