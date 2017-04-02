استقبل مستشفى العريش السنة بشمال سيناء، ظهر اليوم، 3 مصابين فى حادث سير بفى منتصف سيناء.

واصدر مصدر طبى، إن المصابين هم “شيماء م س” 33 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى، و”ريهام ع ى” 31 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى وخلع بالكتف الأيمن، و”أحمد ح ا” 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقلهم من منطقة ببكرهد على طريق العريش الحسنة من موقع انقلاب سيارة كانت تقلهم، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

المصدر : مصر ناين