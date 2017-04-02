تعقد كلية الصيدلة كلية الزقازيق مؤتمرها العلمي السادس بعنوان الصيدلة وتحديات المستقبل” تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الكلية والدكتور محمد بركة عميد كلية الصيدلة وذلك يوم الثلاثاء 4 أبريل الجارى بمدرج د المبنى الادارى الدور الثانى وذلك بحضور أساتذة ومتخصصين في مجال الدواء في مصر من الجامعات وشركات الأدوية .

واصدر ت الدكتورة مرفت عسكر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، فى بيان له اليوم ، أن المؤتمر يشارك فيه أساتذة من كليات الطب البشري والعلوم بهدف التعاون وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية.

كما يتضمن المؤتمر ثلاث محاضرات الأولى عن تحديات صناعة الدواء في مصر يلقيها الدكتور محي حافظ والثانية عن الدعم الغذائي لعلاج مرض السرطان يلقيها الدكتور عاطف جودة ، أما المحاضرة الثالثة عن النانو تكنولوجي وتطبيقاتها في صناعة الدواء يلقيها الدكتور ماهر قام بفتح الله.

المصدر : مصر ناين