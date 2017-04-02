افتتح الدكتور عصام الكردى رئيس كلية الإسكندرية اليوم الأحد، مركز الخدمات الواجبية بمركز الأنشطة الطلابية بأستاد الكلية بالشاطبى.

واصدر رئيس الكلية فى بيان اليوم، إن المركز يهدف إلى تقديم خدمة مميزة للأحوال المدنية لأعضاء هيئة التدريس والسنةلين والطلاب، حيث يتم من خلاله استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وتجديد رخص السيارات والقيادة وجوازات السفر ووثيقة الزواج وتصاريح العمل.

وقدم رئيس الكلية الشكر لوزارة الداخلية على التعاون مع الكلية ، من أجل تخفيف الأعباء على المنتمين للكلية بإنشاء هذا المركز الذى يقدم خدمة مميزة لأعضاء أسرة الكلية .

وتفقد رئيس الكلية المعرض الخيرى الذى ينظمه إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة السنةة لرعاية الشباب، الذى يقدم منتجات الملابس والأحذية للطلاب بأسعار مخفضة ويستمر العمل به الى أن الخميس 6 إبريل الجارى.



جانب من الافتتاح



مركز الخدمات الواجبية بالاسكندرية

المصدر : مصر ناين