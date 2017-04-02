أعلن الدكتور أشرف يعقوب مدير الإدارة الصحية بمركز مطاي بشمال المنيا، أنه بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي نادي ندهي، تبين عدم وجود أي إصابات ظاهريه، أو شبهة جنائية، وأن سبب الوفاة سكتة قلبية.

وكانت مدينة مطاي شهدت مشادة كلامية، بين ضابط برتبة عميد يدعي “م-ا”، وبائع خضروات يدعي نادي ندهي، 69 سنة، وشهرته “أبو شنودة” مقيم بقرية نزله ثابت، ل الخلاف على سعر طماطم.

وتبين أن الضابط كان يستقل سيارة واجبة عائداً لمنزله بعد انتهاء عمله، وعند مروره بمنطقة السوق بمدينة مطاي، طلب من أحد الخفراء المرافقين له النزول لشراء الطماطم، فعاد إليه الخفير وأبلغه أن سعر الكيلو الواحد بـ15 جنيهاً، فنزل الضابط من السيارة وتوجه إلى البائع، ليسجل اعتراضه على السعر، واصدر له إن سعر الكيلو الفعلي أقل من ذلك بكثير، وطلب منه أن يبيع الخضروات بأسعار معقولة، وإلا سيحرر محضراً ضده، وطلب منه إبراز بطاقته الشخصية، وعقب انصراف الضابط، سقط البائع وتبين وفاته، لإصابته بسكتة قلبية.

المصدر : مصر ناين