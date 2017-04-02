أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى بيان له اليوم ،بأن حركة الملاحة في قناة السويس شهدت اليوم الأحد، تصاعداً في حمولات وأعداد السفن العابرة لقناة السويس، حيث شهدت القناة عبور 55 سفينة ،بإجمالي حمولات 3.4 مليون طن.

وأرجع الفريق مُهاب مميش ،الزيادة في أعداد السفن إلى بدء استعادة حركة التجارة العالمية عافيتها ورواجها بعد فترة من التباطؤ، وهو ما انعكس إيجابياً على أعداد السفن العابرة للقناة وإجمالي الحمولات، لاسميا بعد تبني هيئة قناة السويس سياسات تسويقية مرنة.

وأكد الفريق مميش ،على أن هيئة قناة السويس تمتلك من الكفاءة ما يؤهلها لاستقبال مزيداً من السفن والحمولات، وذلك بعد أعمال التطوير التي شهدتها القناة وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة.

وبلغ أعداد السفن العابرة من الشمال 31 سفينة ،بإجمالي حمولات 1.6 مليون طن، فيما قامت 24 سفينة، بعبور قناة السويس من الجنوب بإجمالي حمولات 1.8 مليون طن.

وعبرت القناة اليوم اثنين من كبريات سفن الحاويات في العالم في كلا الاتجاهين، حيث كانت سفينة الحاويات البنمية “MSC OSCAR” أكبر سفينة تعبر من اتجاه الشمال بإجمالي حمولة 196 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة.

أما من الجنوب فكانت سفينة الحاويات المالطية “BARZAN” ،في صدارة الأكبر حمولةً، وذلك بحمولة بلغت 200 ألف طن، قادمة من مالزيا ومتجهة إلى المملكة المتحدة.

مُهاب مميش: 55 سفينة تعبر قناة السويس اليوم بحمولات 3.4 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى بيان له اليوم بأن حركة الملاحة في قناة السويس شهدت اليوم الأحد، تصاعداً في حمولات وأعداد السفن العابرة لقناة السويس، حيث شهدت القناة عبور 55 سفينة بإجمالي حمولات 3.4 مليون طن.

وأرجع الفريق مُهاب مميش الزيادة في أعداد السفن إلى بدء استعادة حركة التجارة العالمية عافيتها ورواجها بعد فترة من التباطؤ، وهو ما انعكس إيجابياً على أعداد السفن العابرة للقناة وإجمالي الحمولات، لاسميا بعد تبني هيئة قناة السويس سياسات تسويقية مرنة.

وأكد الفريق مميش على أن هيئة قناة السويس تمتلك من الكفاءة ما يؤهلها لاستقبال مزيداً من السفن والحمولات، وذلك بعد أعمال التطوير التي شهدتها القناة وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة.

وبلغ أعداد السفن العابرة من الشمال 31 سفينة بإجمالي حمولات 1.6 مليون طن، فيما قامت 24 سفينة بعبور قناة السويس من الجنوب بإجمالي حمولات 1.8 مليون طن.

وعبرت القناة اليوم اثنين من كبريات سفن الحاويات في العالم في كلا الاتجاهين، حيث كانت سفينة الحاويات البنمية “MSC OSCAR” أكبر سفينة تعبر من اتجاه الشمال بإجمالي حمولة 196 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة.

أما من الجنوب فكانت سفينة الحاويات المالطية “BARZAN” في صدارة الأكبر حمولةً، وذلك بحمولة بلغت 200 ألف طن، قادمة من مالزيا ومتجهة إلى المملكة المتحدة.

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المصدر : مصر ناين