أكد خالد العوضى، مدير الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الأهلي، خلال بطولة السوبر الأفريقى وبطولة كأس الكؤوس الأفريقية، أنه سيغادر إلى المغرب الجمعة المقبل؛ لترتيب إقامة بعثة الفريق التى تطير إلى هناك صباح السبت المقبل.

ومن المنتظر أن يطمئن العوضى على ترتيبات الإقامة، خاصة أنه تربطه علاقة قوية مع المسئولين فى الاتحاد الأفريقى وفى المغرب.

ومن المقرر أن يتقابل الأهلى مع غريمه التقليدى الزمالك فى السوبر الأفريقى بالمغرب، قبل أن يخوض منافسات بطولة الكؤوس.

المصدر : مصر ناين