دعا رئيس القضاء السودانى حيدر أحمد دفع الله، إلى تشكيل محكمة أفريقية لإيصال رسالة للعالم بأن شعوب أفريقيا قادرة على القيام بواجباتها القضائية والعدلية.

واصدر دفع الله- فى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لرؤساء القضاء ورؤساء المحاكم العليا فى أفريقيا، المنعقد بقاعة الصداقة بالخرطوم اليوم الأحد، تحت شعار “من أجل قضاء إفريقى موحد”- أن استضافة السودان لهذا الحدث الكبير تؤكد استتباب التأمين والاستقرار فى البلاد، مبرزا أن السودان أثبت من خلال مشاركته فى كثير من المحافل الدولية حرصه على معالجة هموم القارة.

وطالب دفع الله المشاركين فى المؤتمر بضرورة مناقشة خلق آلية لمحاربة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، شبه الفساد والإرهاب والإتجار بالبشر، إضافة لمناقشة الدور الذى يلعبه القانون فى الدول الأفريقية والتحديات التى تواجه القضاء الأفريقى، مؤكدا أهمية تبادل الرؤى والخبرات، ووضع التاصدر يد الأفريقية فى إطار احترام القانون والعرف القضائى، لمواجهة التحديات وخلق آلية للتنسيق فى المحافل القضائية الدولية.

المصدر : مصر ناين