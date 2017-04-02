نجحت جهود المؤسسات التأمينية بمختلف مديريات التأمين، بإِشراف اللواء جمال عبد البارى، مساعد وزير الداخلية للتأمين السنة، فى ضبط 231 قضية مخدرات، و17 مُتهَما لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، وإعادة 4 سيارات مُبلغ بسرقتها، وتنفيذ 27069 حكما قضائيا متصنف ا خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات التأمينية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة اللهيب ية والبيضاء، وإحكام السيطرة التأمينية.

المصدر : مصر ناين