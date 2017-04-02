أحيا النادى الزمالك اليوم الذكرى الثالثة لوفاة نجمه فى السبعينات طه البصرى، عبر حسابه الرسمى لموقع التدوينات الصغيرة “تويتر”.

ونشر الزمالك صورة لبصرى، معلقة عليها: “يوافق اليوم الذكرى الثالثة لوفاة طه بصرى، أحد أساطير نادى الزمالك الذين قدموا الكثير للقميص الأبيض، أبداً لن ننساك!“.

يعد طه بصرى من أبرز نجوم القلعة البيضاء، وشارك مع المنتخب فى بطولات عديدة بكاس الأمم الأفريقية، وكان أحد هدافى الفراعنة برصيد 4 أهداف سجلها سنةى 1974 / 1976.



الزمالك

المصدر : مصر ناين