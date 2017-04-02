اصدر ناشطون سوريون اليوم الأحد، إن قوات النظام أغلقت كل المداخل الرئيسية على أطراف حى برزة الخاضع لسيطرة المعارضة فى العاصمة دمشق.

وذكرت قناة “سكاى نيوز” الإخبارية أن مجموعة من الناشطين بثوا شريطا مصورا أظهر جميع طرق الحى وهى مغلقة بالسواتر الترابية والحواجز الأسمنتية.

من جانبه، حذر المكتب الإعلامى فى حى برزة من تفاقم الأوضاع الإنسانية لآلاف المدنيين، جراء استمرار قوات الرئيس يشار الأسد فى قفل جميع المنافذ المؤدية إلى الحى.

وأظهر المكتب- فى بيان له- أن حصار الحى مستمر منذ عدة أسابيع، إذ أغلقت قوات الأسد جميع مداخله، ومنعت دخول وخروج المدنيين بمن فيهم الطلاب والموظفون من وإلى الحى.

وتجرى وراء قوات النظام إلى منع خروج المدنيين من الحى، فيما تعتبره المعارضة محاولة لحصار الحى.

وتتعرض الأحياء الشرقية للعاصمة، القابون وبرزة، لهجمات مستمرة من قبل قوات الأسد بإشراف روسى، بغرض تأمين العاصمة بشكل نهائى، وفصل هذه الأحياء عن الغوطة الشرقية، بالسيطرة على الأنفاق والمعابر الحيوية الواصلة إليها، تمهيدا لتسويات وسبل تهجير مشابهة لبلدات الغوطة الغربية.

المصدر : مصر ناين