غاب أمس المخرج الكبير جلال الشرقاوى والكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، عن تكريمهما فى افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الثانية ولم يكرمهما المهرجان، كما أعلن من قبل فى مؤتمره الصحفى، ولم يتسلم الى أن تكريمهما من ينوب عنهما فى حفل الافتتاح.

وأكدت إدارة المهرجان لـ”اليوم السابع”، أن غياب المخرج جلال الشرقاوى جاء نتيجة انشغاله بأعمال فى القاهرة أما الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، فسبب غيابه هى ظروف صحية منعته من الحضور.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، قد انطلق أمس بحضور وزير الثقافة الكاتب الصحفى حلمى النمنم ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة والسفير التونسى بالقاهرة نجيب منيف، وتم تكريم نخبة من نجوم المسرح الشبابى منهم الفنانين الشابين نضال الشافعى وسامح حسين.

المصدر : مصر ناين