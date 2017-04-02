حصل عمرو بركات، لاعب الأهلى، على وعد من الجهاز الفنى بالقيد فى الملحق الأفريقى خلال الفترة المقبلة، وطالب الجهاز الفنى جميع اللاعبين غير المُقيدين فى أفريقيا بالاجتهاد والتركيز فى التدريبات والمباريات المحلية على أمل قيدهم أفريقياً، كما ظهر اسم أكرم توفيق فى الصورة لإمكانية قيده فى الملحق الأفريقى.

وكان الأهلى قيد 26 لاعباً فى القائمة الأفريقية، وتم استبعاد الخماسى، “مسعد عوض، باسم على، ميدو جابر، أكرم توفيق وعمرو بركات” من القائمة الأفريقية، ويحق للأحمر قيد 4 خلال الفترة من الأسبوع الأول فى مايو المقبل الى أن الخامس من أغسطس المقبل.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى سبق وأكد لـ”اليوم السابع”، أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” قرر قام بفتح باب القيد للملحق الأفريقى قبل انطلاق دور الـ16 “دورى المجموعات” بأسبوعين، أى فى الأسبوع الأول من مايو المقبل تقريباً، ويستمر القيد الى أن الخامس من أغسطس المقبل، موضحاً أن الأهلى بإمكانه قيد 4 لاعبين فى الأماكن الأربعة الشاغرة مع قام بفتح باب القيد، وبإمكانه أيضاً قيد لاعب أو اثنين واستكمال باقى الأربعة بعد تدعيم الفريق بصفقات جديدة فى الصيف.

وصعد الأهلى لدور الـ16 على حساب بيدفيست الجنوب أفريقى بالفوز عليه بهدف نظيف ذهاباً والتعادل سلباً فى الإياب.

ومن المقرر أن يُحدد البدرى مع جهازه المعاون خلال الفترة المقبلة اللاعبين الأربعة الذين سيتم قيدهم فى الملحق الأفريقى، حيث يختار المدير الفنى من الخمسة غير المُقيّدين حالياً بالقائمة الأفريقية والصفقات الجديدة التى سيتم إبرامها فى الصيف المقبل، وتبدو حظوظ عمرو بركات قوية فى القيد بالملحق وفقاً لوعد البدرى له كما يظهر فى الصورة “توفيق”.

المصدر : مصر ناين