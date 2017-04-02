وصل عبد الحليم على نجم نادى الزمالك الأسبق لمقر القلعة البيضاء، لعقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادى بعد الاستقرار على تعيينه مديرا للكرة.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك رحيل الجهاز الفنى لفريق الكرة بالكامل، عقب الخسارة أمام سموحة بهدفين نظيفين فى الأسبوع الـ 23 للدورى.

ويعقد مرتضى منصور جلسة مع الثلاثى عبد الحليم على مدير الكرة ومحمد صلاح المدرب السنة وعلاء عبد الغنى المدرب، لوضع استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة.

كما يكشف نادى الزمالك عن مدير إدارى جديد خلفا لحمادة أنور، ولا يزال هناك مفاضلة بين العديد من الأسماء.



عبد الحليم على فى الزمالك



عبد الحليم على يستعد لفى المقابل ة مرتضى منصور



العندليب لحظة وصوله الزمالك



عبد الحليم على فور وصوله للزمالك



عبد الحليم على فى الزمالك



عبد الحليم على مديرا للكرة بالزمالك



عبد الحليم على يظهر فى الزمالك

المصدر : مصر ناين