أكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن السبب الرئيسى لرفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى هو أن الأخير اتحاد صليبى، مضيفا: يذهبون للفاتيكان ويجلسون أمام البابا كالخراف ويستمعوا لمواعظه ويستمرون برفض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى لأنه اتحاد صليبى.

وأضاف خلال كلمة بثها التليفزيون على الهواء مباشرة، الإرهابيون وكثير من زعماء الاتحاد الأوروبى يدعون للتصويت بلا على التعديلات الدستورية الخاصة بتغيير نظام الحكم فى تركيا.

وزعم أردوغان، أن تركيا تريد أن تتحرر من مذلة الأستقرار على الحكومات فى الاجتماعات السرية، معلقا نحن نريد أن تتشكل هذه الحكومات فى صناديق الاقتراع”.

وشن أردوغان هجوما عنيفا على زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض كمال كليجدار أوغلو، واصفا إياه بأنه لا يستطيع رعاية 5 “نعجات”.

المصدر : مصر ناين