وضع الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية خطة لإدارة مراقبة الأغذية لحملات مكثفة للمرور على محلات بيع الأسماك الطازجة والمملحة بجميع أنحاء المحافظة، وذلك استعدادا لاستقبال أعياد الربيع.

تم المرور على 402 منشأة غذائية شملت محلات بيع الأسماك الطازجة والمملحة ومنافذ بيع المخبوزات والمطاعم، وتم التوصية بغلق 91 منشأة لوجود خطر داهم على الصحة السنةة، ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص، وتم تحرير 154 محضرا لوجود نقص اشتراطات، وعدم حمل شهادات، وتم إعدام 8925 كيلو أغذية فاسدة من بينها لحوم وأسماك ومعجنات وأغذية مختلفة، و516 لتر عصائر ومشروبات صحية.

المصدر : مصر ناين