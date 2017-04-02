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ميناء دمياط يستقبل سفينة حاويات وبضائع خلال ساعة

منوعات
ميناء دمياط يستقبل سفينة حاويات وبضائع خلال ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و  9 سفن بضائع سنةة و غادر الميناء 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع سنةة و بذلك وصل اجمالي أعداد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة ، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

واصدر بيان صادر عن المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط ، أن 3 قطارات غادروا الميناء اليوم  بحمولة  3813  طن قمح ، و  49  سيارة بحمولة  2278  طن قمح  كما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 102287 طنا ، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع السنة بالميناء  128491 طن قمح  كماشملت حركة الصادر من الميناء 5000 طن فوسفات و 5300 طن علف بنجر .

 

 

المصدر : مصر ناين

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