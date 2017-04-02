أعلن الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه الذى يواجه طنطا بعد قليل على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة وجاء التشكيل كالتالى:

محمود السيد، محمد عطوة، محمد بازوكا، هشام شحاتة، عبد الرحمن فاروق، نور السيد، محمد عادل، محمود كابونجا، خالد الغندور، أحمد الشيخ، خالد قمر.

فى الوقت الذى أعلن خالد عيد المدير الفنى لطنطا تشكيل فريقه، الذى جاء كالتالى:

إسلام طارق، محمود مسعود، محمد لعشى، رضا العزب، هانى عادل، مصطفى أمين، حسين حلمى، جوزيف بيسيه، محمود غالى، محمد جابر وعمر بسام.

المصدر : مصر ناين