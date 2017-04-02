قرر أيمن إدريس مدير نيابة مركز إهناسيا بإشراف المستشار عماد على محامى سنة النيابات الكلية ببنى سويف حبس “رمضان م ج” 15 سنةا 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وإيداع “نزيه ر ع” 13 سنة مؤسسة الأحداث، وتسليم “هشام س ع” 10 أعوام إلى ولى أمره، وذلك لاتهامهم باستدراج طفلة 4 سنوات إلى منطقة الزراعات ليلا ومحاولة اغتصابها، أثناء تسولهم فى قرية قلها دائرة المركز.

تعود الواقعة إلى قيام الفتيان الثلاثة بالتسول فى قرية قلها بمركز إهناسيا غرب بنى سويف، واستدراج “أ . ر . ق” 4 سنوات، أثناء لهوها أمام منزلها ليلا، إلى منطقة الزراعات، وشوفهم أحد فتيان القرية وأخبر أسرتها باصطحاب المتسولين الطفلة، فهرعوا برفقة الخفراء ومجموعة من الأهالى، وتمكنوا من تعقب الجناة والإمساك بهم والتحفظ عليهم لدى عمدة القرية واستدعاء رجال التأمين الذين اصطحبوهم إلى مركز الواجبة، وذلك قبل تمكنهم من الاعتدائهم على الطفلة أو إلحاق الأذى بها.

المصدر : مصر ناين