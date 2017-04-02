تمكن ضباط وحدة مباحث مركز أخميم اليوم الأحد برئاسة الرائد على الصغير رئيس مباحث المركز من إلقاء القبض على شخصين أثناء قيامهما بإدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص وقيام أحدهم بانتحال صفة طبيب معالج.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز واجبة أخميم يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث أخميم بتردد بعض الأشخاص بسوهاج على مركز لعلاج الإدمان بدائرة المركز.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة السنةة تم تشكيل فريق كشف أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية بالإشتراك مع العميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع التأمين السنة وتم الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية برئاسة النقيب مصطفى فرغل معاون أول مباحث المركز والنقيبان محمد عبدالبديع ومحمد جمال من قوة المباحث وأسفرت جهودهم عن ضبط إبراهيم .1 . م مواليد 63 ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج و رامى . ج . ف 79 صيدلى حر ويقيم بذات العنوان أثناء قيامهما بإدارة مركز لعلاج الإدمان وقيام الأول بإنتحال صفة طبيب معالج .

كما تمكنت القوات التحفظ على 2 من المحجوزين داخل مركز لتلقى العلاج وتم التحفظ على 400 قرص من المواد المخدرة جدول أول والتى يتم استخدامها فى عملية العلاج ومبلغ مالى وقدره 5500 جنيها.

ويجرى تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة السنةة لتتولى التحقيق .

المصدر : مصر ناين