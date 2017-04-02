أفاد مصدر تأمينى مسئول رفض ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن الإرهابيون مرتكبى واقعة تفجير دراجة نارية مفخخة أمام مركز تدريب الواجبة بطنطا استخدموا عبوة ناسفة وزنها قرابة 4 كيلو جرام وكانت تحتوى على مواد شديدة التفجير وشظايا عبارة عن قطع حديد صلب مدببة بحجم 3×4 سم، وتم ذرعها فى الدراجة اللهيب ية أسفل المقعد وتفجيرها عن بعد بواسطة شريحة محمول.

وأشار المصدر إلى أن المعمل الجنائى يقوم بتحليل بقايا العبوة الناسفة لتحديد صنف ية المادة المتفجرة المستخدمة فى العمل الإرهابى، مؤكدا أن رجال المباحث الجنائية والتأمين الوطنى والتأمين السنة يكثفون جهودهم لتحديد هوية منفذى العمل الإرهابى.

المصدر : مصر ناين