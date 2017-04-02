تمكن رجال مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالطريق الدائرى فى البساتين، من القبض على مسجل خطر سابق اتهامه فى 16 قضية، وبحوزته سلاح نارى وهيروين بمنطقة البساتين وحرر محضر بالواقعة.

اشتبهت قوة تأمينية من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين بالقول التأميني 140 لاسلكى أعلى الطريق الدائرى دائرة قسم واجبة البساتين فى “محمد.ص.ا” مسجل خطر والسابق اتهامه فى 16 قضية أثناء سيره مترجلا أعلى الطريق الدائرة بمنطقة بير أم سلطان دائرة قسم واجبة البساتين، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح نارى “فرد روسى عيار 7.62×39 مم، وطلقتين من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 180 جراما، ومبلغ مالى 365 جنيها.

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة اعترف بحيازته السلاح اللهيب ي بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه غير المشروع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير تأمين القاهرة إلى النيابة لتولى التحقيق.

المصدر : مصر ناين