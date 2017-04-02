نظمت حركة حماس، مراسم حفل عسكرى لتأهيل طلاب المرحلة الثانوية فى مدارس قطاع غزة، ضمن مهرجان مركزى حمل عنوان “الفتوة.. وعد ووفاء للأسرى والشهداء“، فى إطار دورات تدريبية لمشروع يُدعى مشروع الفتوة التدريبى للسنة الدراسى الحالى 2016-2017.

وأقيم الحفل التخريج العسكرى، فى ساحة السرايا فى منتصف غزة، بحضور قيادات من حماس، وكان على رأس الحضور توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية، وحسين أبو عاذرة قائد سنة قوات التأمين الوطنى وجيش التحرير، ود. أسامة المزينى وزير التربية والتعليم السابق، والعميد نعيم الغول قائد قوات التأمين الوطنى، وأعداد من قادة وأركان وزارة الداخلية الفلسطينية التى تسيطر عليها الحركة، حسبما ذكرت وكالة الرأى الفلسطينية للإعلام.

ونقلت الوكالة عن أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى، قوله :”مشروع الفتوة هو الطريق الوحيد لتربية هؤلاء الفتية على المبادئ الوطنية والدينية”، مهنئا الطلبة الخريجين على هذا الحفل المميز.

وأضاف: “نفتخر بهذا الحفل وهذه الفتوة، التى تشرف عليها قوات التأمين الوطني، وإن هذا الفخر هو طريق التحرير”. بحسب وكالة الرأى الفلسطينية.

المصدر : مصر ناين