ألقت مباحث التموين بالقاهرة القبض على صاحب مصنع عطور فى الموسكى بحوزته 490 ألف زجاجة عطور، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم الموسكى، معلومات مفادها أن “هشام.ح.ح” 51 سنة صاحب مصنع عطور بدائرة القسم يقوم بتصنيع وتعبئة العطور مثبت عليها علامات تجارية مقلدة بدون ترخيص ، متخذا من المصنع مكانا لمزاولة نشاطه الآثم.

وعلى الفور أكدت التحريات صحة المعلومات، وتم استهدافه بإشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بالاشتراك مع مفتش تموين المديرية، وأسفرت عن ضبط “محمد.م.ا”22 سنة مدير المصنع، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على المضبوطات 490 ألف زجاجة عطور مدون عليها ماركات عالمية مختلفة ومليون غطاء عطور و500 ألف عبوة أوتومايزر ومليون زجاجة معدة للتعبئة و70 ألف زجاجة زيوت عطرية.

وبالفحص تبين أن جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى وثيقهات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع لحساب مالكه، وأضاف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع العطور وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير تأمين القاهرة إلى النيابة لتتولى التحقيقات.

المصدر : مصر ناين