اعتمد عصام البديوى محافظ المنيا اليوم، كشوف تثبيت 5 آلاف و498 موظفا مؤقتا، حيث وجه المحافظ إدارة شئون السنةلين للتنسيق مع التنظيم والإدارة للبدء فى اتخاذ إجراءات نقلهم على الدرجة الوظيفية الدائمة، ضمن المرحلة الأولى من السنةلين الذين يعملون بالصناديق والمشروعات بديوان سنة المحافظة ومجالس المدن والمشروعات الشوفة لها، وذلك اعتباراً من تاريخ موافقة وزارة المالية فى 30 مارس الماضى.

واصدر بيان لمحافظة المنيا، إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية سيعملان خلال الفترة القادمة على استكمال إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالمرحلة الثانية، وأعدادهم 8 آلاف و641 مؤقتا وأيضاً السنةلين بالمرحلة الثالثة والتى تضم 350 مؤقتا.

وتقوم المحافظة حالياً بتقنين أوضاع المرحلة الرابعة من تلك العمالة، وهم من تعاقدوا بعد 30 ابريل 2012 ونقلهم على بند 2/3 وفور الانتهاء من تقنين أوضاعهم سوف يتم الإعلان عن موعد تثبيتهم فى حينه .

المصدر : مصر ناين