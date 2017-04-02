أعلن مكتب تنشيط السياحة بمنطقة تونا الجبل بمركز ملوى بمحافظة المنيا، عن قيام البعثة المصرية الألمانية المشتركة والمشبه ة فى الجانب المصرى بمواصلة حفائرها للموسم الثانى بمنطقة تونا الجبل، والتى تستمر الى أن مطلع يونيو القادم حيث تقوم البعثة بأعمال الحفر والاستكشاف فى المقابر والبيوت الجنائزية والجبانة الشرقية بالمنطقة.

واصدر فرج عبد العزيز مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل فى بيان اليوم، إن البعثة تجرى وراء إلى استكمال أعمال الكشوف الأثرية الكبرى والتى قام بها العالم الاثرى الكبير الدكتور سامى جبره خلال الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضى والتى ستكشف عن الماضى العريق لمنطقة تونا الجبل وتاريخها المجيد.

وفى سياق متصل، استقبلت منطقة آثار تونا الجبل وفد جمعية الصداقة المصرية الفرنسية حيث زار الوفد جميع المعالم الأثرية السياحية بالمنطقة كما زاروا منطقة آثار تل العمارنة وبنى حسن .

المصدر : مصر ناين