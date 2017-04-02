وصف مشبه النيابة السنةة فى مرافعته، اليوم الأحد، أحد المتهمين فى قضية احتجاز زبائن كافيه بمصر الجديدة، بالشيطان، وطالب بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين، وأكد أن المتهمين تعاونوا على الإثم، مستشهدا بآية من القرآن الكريم: “وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان”.

واستند مشبه النيابة، أمام محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، إلى أن الكافيه محل الدعوى صدر بحقه أكثر من مرة قرارا بالقفل، كما أن المتهم الأول “أسامة النجار” اعترف أمام النيابة بأنه على علم بالواقعة واحتجاز المجنى عليه بالدور العلوى بالكافيه، واصدر : “أمرت المدير يمشيهم ويحل الموضوع”.

وكان أسامة النجار، صاحب الكافيه، ذكر خلال جلسة محاكمته اليوم، أنه كان جالسا بجوار الشيخ مظهر شاهين وقت الحادث، لافتا إلى أنه كان بالطابق الأول، وأن مدير الكافيه حاول تهدئة الزبائن بعد نشوب مشادات كلامية بين السنةلين بالمطعم والمجنى عليه، مؤكدا أن خطيبة المجنى عليه ذكرت أنها لم تشوفه خلال الحادث.

المصدر : مصر ناين