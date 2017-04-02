حددت الإدارة السنةة للمرور بالسعودية أعداد المركبات التى يحق لكل من المواطن والمقيم، ومن بينهم المصريون امتلاكها وتسجيلها باسمه.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فقد منحت إدارة المرور السنةة بالسعودية، تسجيل أعداد غير محدد من السيارات بالنسبة للمواطن، وتسجيل سيارتين فقط للمقيم، محددة بذلك أعداد السيارات التى يحق امتلاكها وتسجيلها باسم المواطن أو المقيم.

وجاءت هذه المعلومات فى الحساب الرسمى للمرور على موقع “تويتر”، على شكل رد رسمى بعد إرسال أحد المواطنين استسفارًا عن مدى أحقية قيام والده بتسجيل ملكية سيارة جديدة، وهو يملك أصلًا 5 سيارات مسجلة باسمه، فردت المرور بإمكانية قيامه بذلك مؤكدة أنه يحق للمقيم امتلاك سيارتين فقط أما المواطن فيحق له تسجيل أعداد غير محدد.

يذكر أنه صدر فى وقت سابق من السنة الماضى، توجيه من الإدارة السنةة للمرور بعدم تسجيل أو نقل ملكية السيارات التى حمولتها سبعة ركاب فما فوق بالنسبة للمقيمين، باستثناء من يثبت أن لديه عائلة أفرادها يبلغ أعدادهم الخمسة أشخاص فما فوق، وتقديمه أيضًا إقرار خطى بعدم ممارسة نشاط نقل الركاب.

وحين ذاك فسر رئيس لجنة السيارات فى غرفة جدة عويضة الكشى، سبب هذا المنع للاستخدام الخاطئ من قبل بعض المقيمين للسيارات الكبيرة، وتوظيفها فى مشاريع خاصة كتوصيل طلاب المدارس، أو نقل الركاب خلافا لمهنهم.

ووجهت الإدارة جميع أقسام المرور والوكالات والمعارض وصالات عرض السيارات، بالامتناع عن تسجيل أو نقل ملكية أى سيارة حمولتها 7 ركاب فما فوق شبه “H1” هيونداى والجمس والفانات بالنسبة للمقيمين فقط، والالتزام بالقرار وتزويدها ما يثبت تبليغهم الان ًا.

المصدر : مصر ناين